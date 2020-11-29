Macila çiftinin birincilik gururu

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, düzenlediği 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nı bu hafta sonu altıncı ve son yarışı olan 1. Ayer Argün Anı Rallisini Edim Macila-Ayşe Alptürk Macila çifti kazanarak birincilik kupalarını almanın gururunu yaşadılar. Edim Macila ve eşi Ayşe Alpürk Macila kupa seremonisi sonunda Mitsubishi Lancer Evo VI arabalarının önünde birincilik selfisi çekerek, hem genel hem de kendi kategorilerinde birinci olmanın sevincini yaşadılar. Ayşe Alptürk Macila aynı zamanda kadınlar Co-pilot kategorisinde de birinci oldu.