banner480
banner572
Lefke’de ilk taklalar atıldı
Lefke’de ilk taklalar atıldı
6 0
Polis göz açtırmadı
Polis göz açtırmadı
22 0
 
YDÜ namağlup tamamladı
YDÜ namağlup tamamladı
46 0
Yumurtayla yapabileceğiniz 10 muhteşem tarif
Yumurtayla yapabileceğiniz 10 muhteşem tarif
26 0
Genesis GV70, dikkat çekici teknolojilerle geliyor
Genesis GV70, dikkat çekici teknolojilerle geliyor
18 0
GAÜ zorlanmadan final – fourda
GAÜ zorlanmadan final – fourda
17 0
Başıboş köpek sayısı tavan yaptı
Başıboş köpek sayısı tavan yaptı
29 0
banner529
banner570

Macila çiftinin birincilik gururu

banner476

Macila çiftinin birincilik gururu

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, düzenlediği 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nı bu hafta sonu altıncı ve son yarışı olan 1. Ayer Argün Anı Rallisini Edim Macila-Ayşe Alptürk Macila çifti kazanarak birincilik kupalarını almanın gururunu yaşadılar. Edim Macila ve eşi Ayşe Alpürk Macila kupa seremonisi sonunda Mitsubishi Lancer Evo VI arabalarının önünde birincilik selfisi çekerek, hem genel hem de kendi kategorilerinde birinci olmanın sevincini yaşadılar. Ayşe Alptürk Macila aynı zamanda kadınlar Co-pilot kategorisinde de birinci oldu.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.