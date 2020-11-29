Ayer Argün’ün arabası da start aldı

Ayer Argün Rallisinde, Ayer Argün’ün ralli aracı da start alırken, rallide yarışan İbrahim Yolcu Argün – Şerife Argün ikilisi Sınıf 1'de üçüncü oldular

Gökhan KUZU

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen final yarışı ile son buldu.

Yakın zamanda kaybettiğimiz ralli camiasının efsane isimlerinden Ayer Argün anısına düzenlenen rallide Ayer Argün’ün yarışlarda son kullandığı ralli aracı da start aldı.

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu yetkilisi Canben Özpaşa ile Co-pilotu Küfi Üstün, 00 kapı numarası ile yol kontrol aracı olarak yarış öncesinde start alarak, 1. Ayer Argün Rallisini daha da anlamlı hale getirdiler. Bu arada 1. Ayer Argün Rallisinde yarışan Ayer Argün’ün çocukları İbrahim Yolcu Argün – Şerife Argün ikilisi Sınıf 1'de üçüncü olarak babalarının anısına düzenlenen anlamlı rallide podyuma çıktılar.