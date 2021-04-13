Bekir,Türkiye bayrağı ile Güney’de

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu, Bekir Devran Esendağlı’nın Türkiye bayrağı ile Güney Kıbrıs’ta HeredotouTennis Academy Tennis Europe turnuvasına katıldığını açıkladı.

Hasan Gazioğlu,“Güney Kıbrıs 'da düzenlenen HeredotouTennis Academy Tennis Europe Turnuvasında ülkemizin başarılı tenisçisi Bekir Devran Esendağlı bizleri Türkiye bayrağı ile temsil ediyor.Bekir Devran Esendağlı’ya başarılar dilerim.” paylaşımında bulundu.

