Gazioğlu: Şampiyon tenisçimiz desteklenmeli

Hasan Gazioğlu, Eliz Maloney’i başarılarından dolayı kutlarken, Eliz Maloney’e destek verilmemesine tepki gösterip, şampiyon tenisçimizi desteklememiz gerektiğini açıkladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu, Eliz Maloney’i başarılarından dolayı kutlarken, Eliz Maloney’e destek verilmemesine tepki gösterip, şampiyon tenisçimizi desteklememiz gerektiğini açıkladı.

Hasan Gazioğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Eliz Maloney bizi gururlandırıyor. Biz ona destek veriyor muyuz? Maalesef vermiyoruz. Eliz Maloney’e devlet desteği yoktur.

Buradan hem siyasete hem de spora destek veren is insanlarına aracı olayım. Futbola ciddi paralar yatıran bir sürü iş adamı arkadaşım vardır. Eliz'in, Dünya sıralamasında iddialı noktaya gelmesi için ihtiyacı, iyi bir futbolcunun yıllık aldığı paranın yarısı bile değildir. Ama yaşatacağı gurur ve ülkeye sağlayacağı fayda çok büyüktür. Bu gencimizi destekleyelim. Bu değerler kolay kazanılmıyor. Eliz Maloney, sana ve ailene çıktığınız yolda başarılar dilerim.”

