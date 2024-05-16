Stefanu AKEL’in Kıbrıs sorunundaki önerisini bir kez daha gündeme getirdi

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması için yapmış oldukları önerinin Ulusal Konsey’de tartışılması talebini yinelediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, bir gazetecinin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in ziyaretiyle ilgili sorduğu soruyu yanıtlayan Stefanu’nun, AKEL’in önerisinin çözüm için perspektif yarattığını kaydederken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ilerleyen günlerde, Holguin’in son temaslarıyla ilgili kendilerini bilgilendireceğine inandığını söylediğini yazdı.

Habere göre Stefanu, bundan sonra ne olacağını kimsenin bilmediğini, ancak Holguin’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i, temaslarıyla ilgili bilgilendireceğinin ve Guterres’in de sürecin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili bir karar vereceğinin aşikar olduğunu belirtti.

Stefanu, kendileri için önemli olanın öncelikle “büyük resmi” görmek olduğunu ifade ederken, çıkmaz devam ettikçe ve Türkiye, “bölünmeyi” kalıcı hale getirecek fiili durumu sürdürmeye çalıştıkça, Rum tarafının müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesini sağlayacak dinamik oluşturmak için ne gibi inisiyatifler alabileceğini tartışması gerektiğini kaydetti.

Habere göre Stefanu, Rum tarafının somut bir öneride bulunmak suretiyle dinamik oluşturması gerektiğine vurgu yaparak, bu önerinin enerji alanında olması ve Türkiye ile Kıbrıs Türk toplumunu etkileyebilecek bir öneri olması gerektiğini ifade etti.

