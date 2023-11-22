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TAK Ajanı binası TİKA katkılarıyla yenilendi

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TAK Ajanı binası TİKA katkılarıyla yenilendi
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Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) binası, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) katkılarıyla yenilendi.
TAK’ın 1996’dan beri faaliyet gösterdiği Köşklüçiftlik’teki binası TİKA’nın sağladığı kaynakla, uzun yıllar aradan sonra kapsamlı bir tadilattan geçti.
Binada yaklaşık 2.5 ay süren çalışmalarda bina temelinin nem alması önlendi, sıva ve boyalar yenilendi, panjurlar ve balkon demirleri de tamir edilerek boyandı.

TAK Yönetim Kurulu’ndan TİKA’ya teşekkür ziyareti

TAK Yönetim Kurulu, TİKA Lefkoşa Ofisi’ne bir teşekkür ziyaretinde bulundu.  TAK Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Akkurt, Asbaşkan Artun Çağa, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ve TAK Yönetim Kurulu üyesi Züleyha Karaman’ın katıldığı ziyarette, TİKA Lefkoşa  Ofisi Koordinatörü Havva Pınar Küçükçavuş’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Akkurt, TAK’ın 1973’ten bu yana Kıbrıs Türk basınına ve Kıbrıs Türk halkına hizmet verdiğini anımsatarak önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.  Akkurt, TİKA’nın TAK binası için verdiği desteğin büyük önem taşıdığını belirterek Havva Pınar Küçükçavuş’a teşekkürlerini iletti.
TAK Müdürü Fehmi Gürdallı da, binada yapılan tadilat sonucunda TAK’a yaraşır bir çalışma ortamına kavuştuklarını dile getirdi. TİKA’nın geçtiğimiz yıllarda TAK’a ekipman desteği de verdiğini hatırlatan Gürdallı, Havva Pınar Küçükçavuş nezdinde TİKA’ya teşekkürlerini iletti.  
TİKA Lefkoşa  Ofisi Koordinatörü Havva Pınar Küçükçavuş da, TAK’ın önemli bir görevi yerine getirdiğini kaydetti.  Küçükçavuş, TİKA olarak TAK’a desteklerinin süreceğini belirtti.
 
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