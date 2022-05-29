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Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi'nden, 'sahillerde dikkatli olun' çağrısı

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Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi'nden, 'sahillerde dikkatli olun' çağrısı

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, deniz kablumbağalarının yumurtlama döneminin başlamasıyla sahillerde temkinli davranılması çağrısında bulundu.

Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, yaymladığı bildiride, Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türlerde kırmızı listede gösterdiği Caretta Caretta ve Chelonia Mydas türü deniz kaplumbağalarının yuvalama sezonunun başladığını, kaplumbağaların yumurtladığı kumsallara özellikle akşam 8 ile sabah 8 saatleri arasında giriş yapılmaması, şemsiye ve şezlong konulacak yerlere dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Kara, kumsallardaki plastik kirliliği önleyerek de kaplumbağaların yuvalamalarına destek olunabileceğini belirtti.

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nin bir deniz kaplumbağasını daha tedavi ederek doğal yaşam alanı olan denizle buluşturduğu kaydedilen açıklamada, balıkçı Fehmi Büyükkal tarafından bulunan 8-10 yaşlarındaki yeşil deniz kaplumbağasının, akciğerlerinde su birikmesi ve enfeksiyon teşhisiyle Merkezde tedavi altına alındığı, yaklaşık 3 haftalık tedavi sürecinin ardından denize bırakıldığı belirtildi.

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