KTÖS yarın 13 okulda 3 saatlik uyarı grevi yapacak

Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası (KTÖS) yarın 13 okulda 08.00-11.00 saatleri arasında 3 saatlik uyarı grevi yapacak. Okulların gerçek sorunlarını gündeme taşımak için sınıfları kalabalık 13 okulda grevde olacağını duyuran sendika, yarın saat 11.00’de Gönyeli İlkokulu önünde basına açıklama yapacak.



Sendika, grev yapılacak Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa bölgelerindeki okulları şöyle duyurdu:

“Lefkoşa bölgesi; Gönyeli İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, Şht. Yalçın İlkokulu.

Girne Bölgesi; 23 Nisan İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Şht. Hasan Cafer İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu. Gazimağusa bölgesi; Alasya İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu ve Şht. Hüseyin Akil İlkokulu.”

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, geçtiğimiz yaz tepki gösterdikleri Öğretmenler Yasası’ndaki değişikliğin yeniden gündeme getirilmesini eleştirerek, eğitimin gerçek gündeminin bu değişiklik olmadığını belirtti.

Öğrenci nüfusu fazla okullarla kalabalık sınıfların eğitimdeki sorunların başında geldiğini kaydeden Maviş, hükümetin vatandaşlık ve nüfus politikasını eleştirerek, Milli Eğitim Bakanlığı’nı okullara ve öğretmenlere gerekli desteği sağlamamakla suçladı.

Maviş, KTÖS’ün okulların gerçek sorunlarını gündeme taşımak için grevde olacağını, yarın saat 11.00’de Gönyeli İlkokulu önünde yapılacak basın açıklamasının “Kalabalık Sınıflar Gerçeği, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” temasıyla olacağını belirtti.

