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Yardım etmek isterlerken, ölümüne sebep oldular

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Yardım etmek isterlerken, ölümüne sebep oldular
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Girne’de bir apartmanda, hastalanan komşularını indirmeye çalışırken, düşürüp ölümüne sebep oldular.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün akşam gerçekleşen olayda, Emin Orucov (E-27) kaldığı apartman dairesinde rahatsızlandı. Aynı evde bulunan R.A.(E-21) ve yardım etmesi için çağırdığı B.K.(E-30) hastayı apartmanın merdiven basamaklarından zemin kata indirirken düşürdüler. Başını merdiven basamaklarına çarpan Orucov ağır yaralandı.

Emin Orucov,  kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda ihmali görülen bahse konu şahıslar ve J.M.(E-27) tutuklandı.

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