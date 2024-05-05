Sevenlerini üzdü

Yeni Boğaziçi sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yeni Boğaziçi sakinlerinden secilen sima
Ahmet Tosun bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Merhumun cenazesi 05.05.2024 Pazar (Bugün) Yeni Boğaziçi Camiinde kılınacak ikindi namazının ardından Yeni Boğaziçi Mezarlığı 'da defnedilecek.
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