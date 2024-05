"Barış isteyenler, geçmiş yılları hatırlamalı"

Büyükelçi Feyzioğlu, "Artık barış istiyoruz.” sloganları atanların geçmiş yılları hatırlaması, Kıbrıs Türklerinin katledildiği ölüm çukurlarını görmesi ve şehitlikleri gezmesi gerektiğini vurguladı

Barış Harekatı’nın 50’nci yılı dolayısıyla Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu’nun düzenlediği program çerçevesinde ülkeye gelen şehit aileleri ve gaziler Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti.

Büyükelçi Feyzioğlu, 6-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen anma programı kapsamında çeşitli temaslarda bulunan yaklaşık 50 kişilik heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik Konutu’nda kabul etti.

Kabulde, Büyükelçi Feyzioğlu’nun konuşmasının ardından söz alan gaziler anılarını paylaştı.

Büyükelçi Feyzioğlu, kabulde yaptığı konuşmada, böyle bir heyeti Büyükelçilikte ağırlamaktan duyduğu şerefi ifade ederek, heyet içerisinde tarihin akışını değiştiren askerler ve komutanlar olduğuna dikkat çekti, varlıklarının her zaman kendilerine gurur ve güven verdiğini kaydetti.

“Bugün eğer Türkiye Cumhuriyeti olarak dünyanın sayılı güçlerinden biri haline geldiysek, sadece bölgemizde değil, dünyada Türkiye söz sahibi ise ve bu bölgede emperyal güçler kendi kendilerine oyun kuramıyorsa, sizin Kıbrıs adasında yaptığınız fedakarlıkların, yürüttüğünüz mücadelenin ve göreviniz burada sona erdikten devam ettirdiğiniz faaliyetlerinizin çok büyük etkisi ve katkısı vardır.” diyen Feyzioğlu, temsil ettiği Türkiye Cumhuriyeti adına teşekkürlerini iletti.

Kıbrıs adasında 50 yıldır barış olduğunu ve bu barışın mimarlarının Mehmetçik ve mücahit olduğunu belirten Feyzioğlu, “Artık barış istiyoruz.” sloganları atanların geçmiş yılları hatırlaması, Kıbrıs Türklerinin katledildiği ölüm çukurlarını görmesi ve şehitlikleri gezmesi gerektiğini kaydetti.

Feyzioğlu, “Kıbrıs Türkü adada asli unsurdur. Türk milletinin asli unsurudur. Bu adada Kıbrıs Türkü her zaman vardır, kurucudur. Hiçbir zaman azınlık olmayacaktır ve asimile edilemeyecektir.” diye konuştu.

“Kıbrıs meselesi” ifadesine de değinen Feyzioğlu, Kıbrıs’ın kendileri için bir mesele olmadığını, meselelerin insanları yorduğunu, Kıbrıs’ın Türkiye için bir milli dava olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Feyzioğlu, yeni nesillere de tarihi anlatmanın, yapılanları ve çekilenleri tüm objektifliğiyle aktarmanın milli mücadelenin bir parçası olduğunu kaydetti.

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin savunduğu siyasete dikkat çekerek, Kıbrıs adasında iki egemen devlet olduğuna ve bu devletlerin uluslararası eşit statüye sahip olması gerektiğine işaret eden Feyzioğlu, KKTC’nin bir devlet olduğunu, güneydeki Rum yönetiminin de devletleşmesinin adadaki gerçekleri kabul etmesinden geçtiğini belirtti.

Kıbrıs Türklerinin önce İngiliz İmparatorluğu'nun sömürge idaresinde bayraklarını, milletlerini milli ve manevi değerlerini çok az destekle koruduğunu ve ardından Rumların devletlerini gasp ettiklerinde Kıbrıs Türk yönetimini kurarak devletleştiklerini ve bu devletin Mutlu Barış Harekatı’yla kalıcı hale geldiğini söyleyen Feyzioğlu, “1983'ten bu yana da KKTC sonsuzluğa doğru yelkenlerini açmıştır ve her gün bir başarıya doğru koşmaktadır. Bunlar sizin sayenizdedir.” ifadelerini kullandı.

Ardından gaziler ve şehit ailelerden oluşan heyet ve Feyzioğlu, Büyükelçilik konutu önünde anı fotoğrafı çekti.