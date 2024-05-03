Hakemler VAR eğitiminden geçti

Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Göçmenköy - DTB ve Northernland Kıbrıs Kupası Final maçında görev yapacak hakemlere yönelik olarak KTFF Salonu'nda Video Yardımcı Hakem (VAR) eğitim çalışması yapıldı.
MHK Başkanı Sadık Özbilgehan ile MHK Eğitmenleri tarafından verilen eğitime KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'nun da katıldığı bildirildi.
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