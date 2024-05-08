Emlakçılar Derneği, gündemde olan Yabancılar Mal Edinme Yasası'nın geçmesi durumunda devletin büyük külfetler altına gireceğini ve ekonominin zarar göreceğini belirterek “KKTC’nin geleceği için yasanın iyileştirilmesi şart” görüşünü belirtti

Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği, gündemde olan Yabancılar Mal Edinme yasasına ilişkin olarak “Yeni Yasadan Umutluyuz” dedi.

Dernekten yapılan açıklamada, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme (Yabancılar) Yasası'nda yapılması planlanan değişikliklerin mecliste hukuk komitesinde görüşüldüğü belirtildi. Açıklamada, söz konusu yasanın eksiklikleri bilindiği ve KKTC'nin önemli bütçe gelirlerinden biri olan emlak gelirlerini tehlikeye attığı vurgulandı.

Açıklamada, "Bu yasanın geçmesi durumunda devlet büyük külfetler altına girecek ve ekonomi zarar görecektir. Ekonomiyi bitirecek olan bu yasa aynı zamanda Rum tarafının istediğini elde etmesine ve Kuzey Kıbrıs'ın ekonomisinin çökmesine sebep olacaktır." İfadeleri kullanıldı.

Dernek yetkilileri, bu güne kadar kendi çabaları ve çeşitli temasları ile bu yasanın iyileştirildiğini fakat yapılan düzenlemelerin yetersiz olduğunu belirterek, son iki gündür konuyla ilgilenen UBP Meclis Grubu'ndan gelecek haberlere umutlu olduklarını ifade etti. Ayrıca, Başbakan Ünal Üstel'e ve UBP Meclis Grubu'na düzenlemeye öncülük ettikleri için teşekkür edildiği belirtildi.

“Dernek olarak yetkililerden ricamız, sivil toplum örgütleri ile tartışmadan ilgili yasanın bu şekli ile yasalaşmamasıdır. Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği olarak sürecin gerekirse takipçisi olacağız” denildi.