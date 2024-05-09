Northernland Kıbrıs Kupası sahibini buluyor

62'nci Kıbrıs Kupası'nda Göçmenköy takımı tarihte ilk kez final oynama başarısı gösterirken, Mağusa Türk Gücü takımı da 14.kez final karşılaşmasına çıkma şansı yakaladı. Mağusa Türk Gücü takımı çıktığı 13 final maçında 7 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda Göçmenköy İYSK ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanacak final karşılaşması 10 Mayıs 2024 Cuma akşamı (yarın) saat 20.00'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak. 62'nci Kıbrıs Kupası'nda Göçmenköy takımı tarihte ilk kez final oynama başarısı gösterirken, Mağusa Türk Gücü takımı da 14.kez final karşılaşmasına çıkma şansı yakaladı. Mağusa Türk Gücü takımı çıktığı 13 final maçında 7 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Göçmenköy tarih yazmak istiyor

1968 yılında kurulan Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü 56 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Kıbrıs Kupası'nda final heyecanı yaşarken tarihte bu kupayı kazanan 13.takım olmak için mücadele edecek. Göçmenköy takımı kupayı kazanması halinde Çetinkaya, Yenicami, Gönyeli, Küçük Kaymaklı, Mağusa Türk Gücü, Türk Ocağı Limasol, Lefke, Doğan Türk Birliği, Gençlik Gücü, Yalova, Binatlı ve Cihangir'in ardından bu kupayı müzesine götüren 13.takım olacak.

Mağusa Türk Gücü 8'inci kez kupayı istiyor

1945 yılında kurulan ve 79 yıllık bir kulüp mazisi bulunan Mağusa Türk Gücü takımı ise kupayı kazanması halinde 8'inci kez bu kupayı müzesine götürecek ve Yenicami ile Gönyeli'yi yakalayarak kupa tarihinin en çok şampiyon olan ikinci takımı başarısını bu iki ekiple paylaşacak. Sarı yeşilli ekip Kıbrıs Kupası'nı en çok kazanan takım 17 kez ile Çetinkaya takımının ardından bu üç takım sıralanacak.

Son iki sezondur Northernland Kıbrıs Kupası adı altında oynanan kupayı son kazanan takım 2022-2023 sezonunda rakibi Cihangir'i mağlup eden Türk Ocağı Limasol takımı olmuştu.

Göçmenköy'ün final yolculuğu

Bu sezon final yolculuğunda Göçmenköy takımı 1.turda Mormenekşe GBSK'yi 1-0 mağlup ederken, 2.turda Yalova SK'yi 3-0 ile geçti. Çeyrek final etabında son kupa finalisti Cihangir'i 1-1 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etmeyi başaran Göçmenköy takımı yarı finalde ise Karşıyaka SK'yi 2-1 ve 2-0'lık skorlarla geçti ve adını finale yazdıran taraf oldu.

Mağusa Türk Gücü'nün final yolculuğu

Mağusa Türk Gücü takımı ise final yolculuğunda 1.turda M. Hacıali Yılmazköy'ü 4-1 mağlup ederken, 2.turda Mesarya SK'yi 3-1 ile geçti. Çeyrek finalde Doğan Türk Birliği takımını 3-1 ve 2-1'lik skorlarla geçmeyi başaran Mağusa ekibi yarı final etabında ise Tremeşeli H. Dumlupınar TSK'yı 1-1 ve 3-0'lık skorlarla mağlup etti ve adını finale yazdırmayı başardı.