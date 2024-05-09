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Feci kaza: Biri ağır üç yaralı

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19 yaşındaki genç, Havalimanı- İskele ana yolunda, sağ şeride geçti ve karşıdan gelen araçla yüz yüze çarpıştı. Feci kazada biri ağır, üç kişi yaralandı

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Feci kaza: Biri ağır üç yaralı
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Havalimanı- İskele ana yolunda, Serdarlı mevkiinde Ejder Petrol önlerinde dün meydana gelen ve iki aracın yüz yüze çarpıştığı kazada biri ağır üç kişi yaralandı.
Kaza saat 07.30 sıralarında meydana geldi.
19 yaşındaki Özkan Tulga, yönetimindeki MC 690 plakalı salon araç ile Havalimanı istikametine doğru seyrettiği sırada Ejder Petrol İstasyonu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan 26 yaşındaki Mücahit Demirel yönetimindeki 54 DR 638 plakalı (Türkiye'nin Sakarya iline ait plaka) salon araçla yüzyüze çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile MC 690 plakalı araçtaki yolcu 17 yaşındaki Ali Alkoçoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, 54 DR 638 plakalı araç sürücüsü Mücahit Demirel ise ardından yoğun bakım servisinde müşahede alındı.
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