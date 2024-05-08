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Polis Halk Koşusu ikinci kez düzenleniyor

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Polis Halk Koşusu ikinci kez düzenleniyor
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Polis Örgütü’nün 60’ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek kutlama etkinlikleri kapsamında, 8 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 18.30’da, Lefkoşa Şehir İçi güzergâhında, 10 kilometrelik Polis Halk Koşusu gerçekleştirilecek.
Katılımın ücretsiz olduğu koşuda ayrıca, 10 kilometrelik yarıştan sonra saat 19.00’da 3 kilometrelik Halk Koşusu/Yürüyüşü ve saat 19.30’da 1 kilometrelik çocuk koşu da düzenlenecek.
KAYITLAR BAŞLADI
Koşuya kayıt işlemleri başlarken, kayıtlar 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 14.00’te sona erecek. Koşuya kayıt yaptırmak isteyenler KKTC Atletizm Federasyonu, Facebook sayfasında yayınlanan linkten kayıtlarını gerçekleştirebilecek. Çocuk Koşusu katılımcılarının tümüne ise madalya takdimi yapılacak.
Göğüs numaraları 7 Haziran 2024 Cuma günü, 14.00 - 18.00 saatleri arasında, Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda bulunan Atletizm Federasyonu binasında dağıtılacak.
 
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