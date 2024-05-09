KTÖS ve KTAMS, Holguin’in temaslarını değerlendirerek Cumhurbaşkanını eleştirdi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın temaslarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a eleştirilerde bulundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ile KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Tatar’ın Holguin’in önerilerini görüşmeyi, müzakere etmeyi reddettiğini savunarak, bu tutumu eleştirdi.

“Kıbrıs Türk toplumu liderliği makamının görevi, iki toplum arasındaki görüşmeleri müzakere etmek ve toplumsal çıkarlarımızı görüşme masasında savunmak, kalıcı çözüm bulmak için çabalamak olmalıdır” ifadeleri kullanılan açıklamada, Tatar’ın anlayışının toplumsal statüye ve uluslararası ilişkilere zarar verdiği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar’a istifa çağrısı yapılan açıklamada, çözüme ve barışa karşı sorumluluğu olan sendika, siyasi parti, oda ve birliklere Tatar’a karşı tavır koymaya davet edildi.

