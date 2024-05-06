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Henüz çok gençti

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Henüz çok gençti
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Gazimağusa sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.
Gazimağusa sakinlerinden Karakaşlı ailesinin sevilen siması iş insanı Mustafa Karakaşlı dün vefat etti.
Karakaşlı'nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın ögle namazına müteakip Fazıl Polat Paşa Camisi'nde (Sulu çember) kılınacak cenaze namazına müteakip , Mağusa Mezarlığı'na defnedilecek.
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