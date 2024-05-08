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Cumhurbaşkanı Tatar, BMGS Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin’i kabul etti

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Cumhurbaşkanı Tatar, BMGS Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin’i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguin Cuéllar’ı kabul etti.
Tatar-Holguin görüşmesi, saat 12.00’da Cumhurbaşkanlığında başladı.
Holgiun ve heyetini, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil karşıladı.


Gorüşmede Holguin’e danışmanı Patti Londono eslik ediyor.


Genel Sekreter tarafından göreve atanmasının ardından Kolombiyalı diplomat, adada iki taraf arasında müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik ortak zemin arayışında bulunmak üzere adaya üçüncü ziyaretini yapıyor.
Holguin, Cumhurbaşkanı ile görüşmesi öncesinde Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüşmüştü.
Daha önce, ocak ve mart aylarında Kıbrıs’a ziyarette bulunan Holguin’in, adada üçüncü tur görüşmeleri kapsamında bugün başladığı temaslarına 14 Mayıs’a devam etmesi bekleniyor.
 
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