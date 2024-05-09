Sertoğlu: "Hakemlerimize sonuna kadar güveniyoruz”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Hakan Muhtaroğlu ve bazı Süper Lig hakemleri ile bir araya geldi.
Sertoğlu zorlu bir lig sezonunun sonuna geldiklerini belirterek hakemlerden dış etkenlere karşı kulaklarını tıkamasını ve bundan sonraki maçlara odaklanmasını istedi. Hakemlere sonuna kadar güvendiklerini ifade eden Hasan Sertoğlu, “Şahsım olarak ben ve yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarım hakemlerin yanındayız ve tüm hakemlerimize sonuna kadar güveniyoruz.” dedi.
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