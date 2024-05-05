Alptürk Anı Rallisini Haskasap kazandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası’nın ikinci yarışı olan 3. Mehmet Alptürk Anı Sprint Rallisi’nde zafer Enver Haskasap- Halil Mulla ikilisinin oldu



Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun düzenlediği 3. Mehmet Alptürk Anı Sprint Rallisi’ni Haskasap-Mulla ikilisi kazandı.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Basel holding Ana sponsorluğunda organize ettiği Dikmen’de yapılan Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası’nda Birinciliği Enver Haskasap - Halil Mulla iklisi kazanırken, ikinciliği ise Çağkan Bozalanlar - Hasan Evrensel ikilisi kazandı.

Necati KÜLAHLILARKuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun düzenlediği 3. Mehmet Alptürk Anı Sprint Rallisi’ni Haskasap-Mulla ikilisi kazandı.Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Basel holding Ana sponsorluğunda organize ettiği Dikmen’de yapılan Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası’nda Birinciliği Enver Haskasap - Halil Mulla iklisi kazanırken, ikinciliği ise Çağkan Bozalanlar - Hasan Evrensel ikilisi kazandı.