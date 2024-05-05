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Alptürk Anı Rallisini Haskasap kazandı

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası’nın ikinci yarışı olan 3. Mehmet Alptürk Anı Sprint Rallisi’nde zafer Enver Haskasap- Halil Mulla ikilisinin oldu

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Alptürk Anı Rallisini Haskasap kazandı
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Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun düzenlediği 3. Mehmet Alptürk Anı Sprint Rallisi’ni Haskasap-Mulla ikilisi kazandı.
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Basel holding Ana sponsorluğunda organize ettiği Dikmen’de yapılan Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası’nda Birinciliği Enver Haskasap - Halil Mulla iklisi kazanırken, ikinciliği ise Çağkan Bozalanlar - Hasan Evrensel ikilisi kazandı.
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