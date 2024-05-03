Turan Altay, Çetinkaya’ya veda etti

Aksa Süper Ligin başkent ekiplerinden Çetinkaya’nın başarıl teknik direktörü Turan Altay Perşembe gecesi oynanan son hafta karşılaşması olan Dumlupınar maçı sonrasında oyuncularına veda etti.
Çetinkaya’nın 3 – 2 kazandığı maç sonunda soyunma odasında futbolcularına veda eden Turan Altay, “Sizleri tanımak, sizlerle çalışmak güzeldi. Hoşçakalın!” paylaşımı ile ayrılığı duygusal bir mesajla duyurdu. Turan Altay, ligde kötü durumda devraldığı takımı toparlayarak, sezonu play out oynamadan orta sıralarda bitirmesini sağladı.
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