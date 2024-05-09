Levye ile korkulukları söküp hırsızlık yaptı

Lefkoşa'daki Euro Care Tüp Bebek Merkezi'nin penceresinin demir korkuluklarını levye yardımıyla söken camı kıran Afrika uyruklu hırsız, içerideki çekmeceden 8 bin 100 Euro, 13 bin 915 Dolar ve 7 bin 355 Stg nakit parayı çaldı. Zanlının 702 gündür KKTC'de kaçak yaşadığı ortaya çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen “Bina Açma, Sirkat, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz ve KKTC'de İzinsiz İkamet Etmek” suçlarından tutuklanan zanlı Obinna Maxwell Nwakonuche mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru, zanlı Obinna Maxwell Nwakonuche’nin 7 Mayıs 2024 tarihinde saat 00.15 raddelerinde Lefkoşa'da, faaliyet gösteren Euro Care Tüp Bebek Merkezi'nin Güneye bakan penceresinin demir korkuluklarını levye yardımıyla söküp cam kısmı da yine aynı levye yardımıyla kırılmak suretiyle toplam 7500 TL hasara uğratıp içeriye girerek ahşap çekmece içerisinde bulunan çekmeceden 8 bin 100 Euro, 13 bin 915 Dolar ve 7 bin 355 Stg nakit parayı sirkat ederek ayni yerden çıkış yaptığını söyledi.

Polis, zanlının aynı gün incelenen kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının yapılan sorgulamasında suçunu itiraf ettiğini, sirkat ettiği toplam TL karşılığı 1.026.766 TL olan 8100 Euro, 13915 Dolar ve 7355 Stg nakit parayı saklamış olduğu Eski Devlet Kimya Laboratuvarı avlusu içerisinde olduğunu söyleyip sakladığı yeri gösterdiğini ve konu paralar tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis zanlının ayrıca olay günü kullandığı eldivenleri ve giymiş olduğu kıyafetleri de ikamet ettiği apartmanın dam kısmında olduğunu gösterdiğini ve konu eldivenlerle kıyafetlerin de emare yapıldığını aktardı.

Polis memuru, ayrıca zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 5 Haziran 2022 tarihinden itibaren toplam 702 gün KKTC'de İzinsiz ikamet ettiğini de belirtti. Polis mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığını söyledi ve zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Ancak yargıç, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 3 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

