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Birinci Ligin kralı İlyas

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Birinci Ligde 2023 – 2024 sezonu gol kralı lig 3.sü Gönyeli’nin golcüsü İlyas Yılmaz oldu

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Birinci Ligin kralı İlyas
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Gökhan KUZU
AKSA Birinci Ligde normal sezon tamamlanırken sezonun gol kralı da belli oldu.
Birinci Ligde 2023 – 2024 sezonu gol kralı lig 3.sü Gönyeli’nin golcüsü İlyas Yılmaz oldu.
Ligde İlyas Yılmaz sezonu 35 golle açık ara önde tamamladı. Gol kralı İlyas Yılmaz’ın en yakın takipçisi Değirmenlik’ten 27 golle Kasım Tağman oldu.
İlyas Yılmaz 2022-23 sezonunda ise 30 gol atarak gol krallığı yarışında 33 gollü Turgut Kaçar’ın ardından 2. olmuştu.
 
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