Girne şokta

Girne sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Girne’nin özellikle de Antik Liman’nın simge isimlerinden Levent Şonya hayatını kaybetti. Şonya’nın ölümü başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Levent Şonya, bir süredir böbreklerinden kaynaklı rahatsızlıklardan dolayı tedavi görmekteydi.