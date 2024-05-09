Real Madrid 3 dakikada finalde

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, 2-2 biten yarı finalin rövanşında Bayern Münih'i ağırladı. İspanyol devi, son anlarına 1-0 yenik girdiği mücadeleyi Joselu'nun 88 ve 90+1. dakikalarda attığı gollerle 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, 2-2 biten ilk maçın rövanşında İspanyol temsilcisi Real Madrid, sahasında Alman ekibi Bayern Münih'i ağırladı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadele unutulmayacak anlara sahne oldu.

Tempolu başlayan mücadelede ilk tehlikeli atak Real Madrid'den geldi. 13. dakikada Vinicius Junior'ın şutunda yan direkten dönen topu kaleci Neuer kontrol etti.

Bayern Münih, 29. dakikada İngiliz yıldızı Harry Kane ile gole yaklaştı. Kane'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda çektiği sert şutta, kaleci Lunin son anda topu kornere çeldi.

Real Madrid'in yine etkili başladığı ikinci yarının 68. dakikasında gelişen ani Bayern Münih atağında, ceza alanına sol çaprazdan giren Alphonso Davies, şık bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

71. dakikada Alphonso Davies topu kendi kalesine gönderdi ancak VAR incelemesi sonrası Nacho'nun Kimmich'e faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

Maç boyunca çok etkili bir performans ortaya koyan Vinicius Junior'ın 88. dakikada uzaktan şutunda kaleci Neuer topu sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Joselu'nun vuruşunda, skora denge geldi: 1-1.

90+1. dakikada Real Madrid, ikinci golü buldu. Ceza alanı içinde Rudiger'in sol taraftan içeriye çıkardığı topu yine Joselu tamamladı ve takımına final biletini getiren golü attı: 2-1.

Gecenin kahramanı Joselu

81. dakikada oyuna giren Joselu, attığı 2 golle gecenin kahramanı oldu.

Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir yarı final maçında oyuna sonradan giren oyuncular üç gol attı.

Bu arada Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.

Devler Ligi'nin "Kralı": Real Madrid

Real Madrid, 18. kez Devler Ligi'nde finale yükseldi. Sahneye çıktığı 17 finalde sadece 3 kez üzlülen eflatun beyazlılar, 14 kupayla Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı konumunda bulunuyor.

Arda Güler'in ekibi Real Madrid, finalde milli oyuncu Salih Özcan'ın da formasını giydiği bir başka Alman temsilcisi Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

Kupa canavarı "Don Carlo"

Real Madrid'in "Don Carlo" lakaplı teknik direktörü Carlo Ancelotti ise 6. kez çalıştırdığı takımı Şampiyonlar Ligi finaline çıkardı. Ancelotti, finallerin 4'ünden kupayla ayrıldı.