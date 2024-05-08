Tecavüz davasında 10 bin dolar teklifi

Avukat Mustafa Şener ve dört kişi, Girne’de beş kişi tarafından sırayla tecavüze uğrayan 21 yaşındaki kıza şikayetini geri çekmesi karşılığında 10 bin dolar teklif ettiği gerekçesiyle tutuklandı

Girne'de genç bir kıza tecavüz ettikleri iddiasıyla yargılanan beş kişi için; tecavüz mağduru kızın şikayetini geri çekmesi karşılığında başka birine 10 bin dolar teklif ettiği öne sürülen dört kişi tutuklandı.

Girne’de meydana gelen tecavüz olayında “tanığa müdahale”, “adaletin tecellisine engel olmak amacıyla gizli ittifak kurmak” iddiasıyla tutuklanan avukat Mustafa Şener, Cemil Altan, Medeni Kaya ve Mehmet Yalçın mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, Girne’de bir eğlence mekanında tanıştıkları 21 yaşındaki kızı kaldıkları eve götürerek, sırayla tecavüz ettikleri iddia edilen 5 kişinin 13 Nisan 2024’te tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Sevinç, zanlılar Mustafa Şener, Cemil Altan, Medeni Kaya, Mehmet Yalçın “adaletin tecellisinin engellenmesi”, “tanığa müdahale” ve “gizli ittifak kurmak” suçlarından methaldar olduğunu aktardı.

Polis zanlılar ve aranmakta olan bir şahısla ile birlikte 5 kişi Girne’de bir evde İ.G isimli şahsa, tecavüz mağduru kızın şikayetini geri çekmesi karşılığında 10 bin dolar teklif edildiğini, başka bir günde de zanlılar Cemil Altan, Medeni Kaya, Mehmet Yalçın’ın para teklif edilen İ.G isimli kişiyle Yalçın Kasap yanında iletişime geçtiklerini belirtti.

Polis, önceki gün tutuklanan zanlılardan Mustafa Şener’in İ.G isimli tanığı destekler nitelikte gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis memuru, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, Şimdiye kadar 3 kişiden ifade alındığını, zanlıların cep telefonlarının data incelemesine gönderildiğini, kamera görüntülerinin inceleneceğini, konu ile ilgili aranan bir şahıs daha olduğunu söyleyerek mahkemeden soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

