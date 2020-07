"KIB-TEK’i yok etmek istiyorlar"

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, nihai amacın, KIB-TEK’i yok ederek satmak ve toplumu AKSA’ya teslim etmek olduğunu vurgulayarak, halka ve sendikalara EL-SEN’le birlikte sokakta ortak mücadele verme çağrısı yaptı

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), KIB-TEK’in kötü yönetildiğini, AKSA’nın ülkeyi sömürdüğünü ve hükümetin “teşvik” adı altında halkın parasını sermayeye peşkeş çektiğini savundu.

EL-SEN yeni yönetimi Başkan Kubilay Özkıraç’la birlikte sendika binasında basın toplantısı yaparak, elektrikteki son durumla ilgili bilgi verdi, hükümet icraatlarını ve AKSA’yı eleştirdi, halka ve sendikalara EL-SEN’le birlikte sokakta ortak mücadele verme çağrısında bulundu.

ÖZKIRAÇ

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, yeni yönetimin ülke kaynaklarını sömüren AKSA konusunda çok büyük bir mücadeleye girişeceğini bildirdi.

Özkıraç, AKSA ile 2030 yılına kadar sözleşme uzatılmasının gündemde olduğunu, hükümetin elektriğe gerekli yatırımları yapmasının ve sözleşme masasına güçlü oturmasının şart olduğunu belirtti.

KIB-TEK yönetimine de seslenen Özkıraç, kurumun dedikodularla yönetilemeyeceğini, devletin de ülkenin de varlığının KIB-TEK’in varlığına bağlı olduğunu, trafolarda, iletim hatlarındaki sorunların giderilmesi gerektiğini ve bununla ilgili yatırımların acilen yapılması gerektiğini belirtti.

Özkıraç, her dönemde sermayeye tanınan ayrıcalıklara bir yenisinin eklenerek, ikinci ekonomik önlem paketinde 10 kuruş olan teşvik rakamının 25 kuruşa çıkarılmasını eleştirdi.

Önümüzdeki hafta İcra Kurulu’nu toplayacaklarını ve ay sonuna doğru hükümete isteklerini belirteceklerini söyleyen Özkıraç, bunlara cevaben alacakları reaksiyona karşı eylem planlarını şekillendireceklerini söyledi.

Özkıraç daha önce hükümetle imzaladıkları 4 maddelik protokolün gereklerinin yerine getirilmediğini söyleyerek, aydınlık bir gelecek, temiz, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı enerji isteyen halkın sendikayla kol kola bu mücadeleyi sürdürmesinin şart olduğunu vurguladı.

Başbakan Ersin Tatar’a da seslenen Özkıraç, çalışanlardan her zaman özveri istediklerini belirterek, bugün çalışanların da sabrının taştığını, Teknecik santrali çalışanlarıyla teknisyenlerinin pandemi döneminde olağanüstü gayret göstererek çalıştığını ve “elzem görevler” içerisinde yer almaları gerektiğinin altını çizdi.

EL-SEN’e yönelik saldırıların geçmişte de olduğunu ve yine olacağını bildiklerini söyleyen Özkıraç, EL-SEN’in tarihte görülmemiş bir genel kurul toplantısı yaptığını belirtti. Üye sayısı kadar bir kalabalığı genel kurula topladığını ve EL-SEN’i bölmeye çalışanlara karşı adeta bir gövde gösterisi yaptığını kaydeden Özkıraç, “Sermaye güçlüdür çünkü parası vardır… AKSA’cılar bizi böleceklerini söylüyor ama, bizim de emek gücümüz vardır… Bu yatırımlar yapılacak, bu teşvik kararı geri alınacak, bu TİS’ler imzalanacak…” şeklinde konuştu.

Nihai amacın, KIB-TEK’i yok ederek satmak ve toplumu AKSA’ya teslim etmek olduğunu savunan Özkıraç, kamuoyuna ve diğer sendikalara hep birlikte bu kavgayı başlatma, sokağa inip harekete geçme ve EL-SEN’in yaptığı gibi Ankara’dan gelen tüm paketleri elinin tersiyle itme çağrısında bulundu.

CEMAL

EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Cemal da konuşmasında, 2022’de AKSA ile pazarlık masasına oturulduğu zaman KIB-TEK’in elinin zayıf olacağını iddia ederek, kurumun alacaklarının borçlarının kat be kat üzerinde olduğunu hatırlattı.

KIB-TEK’in devletten, kurumlardan, camilerden, Karpaz’da yaşayan Rum, Maronit vs… toplam alacağının 1 Milyar 37 Milyon TL olduğunu belirten Cemal, bu tahsilatların yapılabilmesi için tüm eylemleri yapacaklarını açıkladı.

Personel eksikliğine de değinen Cemal, kurumda 40 kişinin emeklilik aşamasında olduğunu hatırlattı ve devlet yetkililerinden bunun da talebinin yapılacağını kaydetti.

ÖZNACAR

EL-SEN Eğitim Sekreteri Kemal Öznacar da konuşmasında, AKSA’ya yılda 26 milyon dolarlık alım garantisi verildiğini ve devre dışı kaldığı dönemlerde eksik üretimi karşılığında hiçbir yaptırım uygulanmadığını aktardı.

Öznacar, ikinci ekonomik önlemler paketinde açıklanan elektrik teşvik rakamı olan 25 kuruşun tamamıyla seçim yatırımı ve popülizm koktuğunu iddia ederek, siyasilere bu teşviki kendi ceplerinden yapması çağrısını yineledi ve “Kurum sizin marketiniz değildir” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin elektrik üretiminde dünya sonuncusu olduğunu da söyleyen Öznacar, “Ya bu yatırımlar yapılacak, ya da biz size yaptıracağız” dedi.