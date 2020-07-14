Güney Kıbrıs'a seyahat edeceklere uçuş kartı doldurma zorunluluğu

Güney Kıbrıs’a seyahat edecek tüm yolcuların, “uçuş kartını” doldurma zorunluğunun bulunduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak, Güney Kıbrıs’a tüm ülkelerden seyahat edecek yolcuların, yolculuktan 24 saat önce internet üzerinden “CyprusFlightPass” (uçuş kartı) doldurması gerektiğini yazdı.

Gazete, yolcuların, www.cyprusflightpass.gov.cy internet adresine girerek, uçuş kartı almak için ilgili 4 adımı takip etmesi gerektiğini belirtti.

Habere göre, yolcular, hesap açarak kişisel bilgilerini, uçuş bilgilerini girecekler ve daha sonra yasal beyanda bulunacak.

Yolculardan ayrıca uçuş ayrıntıları, seyahat nedeni, Güney Kıbrıs’taki ikamet yeri, acil durumlar için iletişim bilgileri gibi ayrıntıları da belirtmesi istenecek.