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Kıb-Tek'ten önemli uyarı

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Kıb-Tek'ten önemli uyarı
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Geçen ay ve öncesine ait borcu olanların elektriğinin pazartesi kesileceği bildirildi.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) abonelerini uyardığı açıklaması şöyle:
“Son ödeme tarihi dolmuş (Aralık 2023 dönemi ve öncesi) ve ödenmemiş (675 TL üzeri)  ve yine aynı şekilde kurumumuzla yapılan yasal sözleşmelerle taksitlendirilmiş hesapların taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektrikleri 8 Ocak Pazartesi günü kesilecektir. Yeni kesme -ulama ücreti 181,03 TL’dir.”
 
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