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İskele’yi üzen ölüm

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İskele’yi üzen ölüm
İskele’yi üzen ölüm
 
Aslen Larnakalı olan İskele sakini Havva Ebru önceki gün yaşamını yitirdi.
Havva Ebru’nun cenazesi dün saat 11.30’da İskele Kabristanlığı’nda toprağa verildi.
Havva Ebru’nun ölümüyle ilgili İskele Belediyesi’nden de başsağlığı mesajı yayımladı.
İskele Belediyesi’nin açıklaması şöyle:
“Başımız sağ olsun!
Değerli personelimiz MihaelaHavutçu'nun halası, Bintaç Kırmızı'nın kıymetli kayınvalidesi Havva Ebru'nun vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet acılı ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır dileriz.”
 
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