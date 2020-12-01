banner480
banner572
Haşim Girgin anısına oynadılar
Haşim Girgin anısına oynadılar
35 0
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
8 0
 
Bu işaretlere DİKKAT
Bu işaretlere DİKKAT
107 0
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
284 0
Lefke’de ilk taklalar atıldı
Lefke’de ilk taklalar atıldı
40 0
Polis göz açtırmadı
Polis göz açtırmadı
25 0
YDÜ namağlup tamamladı
YDÜ namağlup tamamladı
52 0
banner529
banner570

Alkollü sürücü mahkemede bayıldı

banner476

Alkol tesiri altında,sigortasız ve ehliyetsiz şekilde araç kullanıp kaza yapan Sudan uyruklu Mohamed Hashim Salih Mohamed tutuklanıp mahkemeye çıkarıldı, zanlı mahkemede baygınlık geçirdi

Alkollü sürücü mahkemede bayıldı
 
 
 
Alkol tesiri altında araç kullanıp kaza yapan Sudan uyruklu Mohamed Hashim Salih Mohamed tutuklanıp mahkemeye çıkarıldı, zanlı mahkemede baygınlık geçirdi.
Mağusa’da dün sabahın erken saatlerinde alkol tesiri altındayken araç kullanan ve kaza yapan Sudan uyruklu Mohamed Hashim Salih Mohamed sigortasız ve ehliyetsiz araç kullandığı da tespit edilince tutuklandı. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutukluluk talebi ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı, aniden mahkemede baygınlık geçirdi. Zanlı mahkemeye çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Mahkeme, bayılan zanlının gıyabında gerçekleştirilen tutukluluk müracaatında zanlının 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

298 MLGR ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Salih Demir mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Mohamed Hashim Salih Mohamed’in, 30 Kasım 2020 tarihinde, saat 03.45 raddelerinde Doğu Akdeniz Üniversitesi içerisinde nefesinde %298 mlg alkol tesiri altındayken yönetimindeki ZMY 847 plakalı kiralık araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada gidişine göre yolun solundan yoldan çıkıp aracının ön kısmı ile kaldırıma çarptığını açıkladı.
Demir, yürütülen soruşturmada zanlının sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığının tespit edildiğini belirtirken, yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.