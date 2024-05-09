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DİSİ partisi adayı el bombalı saldırı ve tehdit yüzünden gözaltında

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DİSİ partisi adayı el bombalı saldırı ve tehdit yüzünden gözaltında
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Larnaka’ya bağlı Kiti’de bir iş insanının evine el bombasıyla saldırıda bulundukları ve iş insanının ailesini tehdit ettikleri gerekçesiyle polis tarafından tutuklanan 3 kişi arasında DİSİ partisi adayı bir kişinin de bulunduğu belirtildi.
Rum polisinin dün bahse konu 3 kişiyi iş insanının evine el bombalı saldırıda bulundukları gerekçesiyle tutukladığını açıkladığını yazan Haravgi gazetesi, 50, 46 ve 32 yaşlarındaki üç kişinin tehditle para isteme ve mülke zarar vermeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle Larnaka Kaza Mahkemesi tarafından dün 7 gün göz altında kalmasına karar verildiğini kaydetti.
Tutuklanan kişilerden birinin DİSİ partisinin oy pusulasından Larnaka ilçesi okul yönetim kurulu adayı olduğunu yazan gazete, tutuklanan kişilerden birinin daha polis tarafından bilindiğini ekledi.
 
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