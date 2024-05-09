YDÜ'nün profesyonel elit sporcular yetiştirme hedefiyle kurduğu NEU Sports Academy faaliyete başladı

NEU Sports Academy; profesyonel ihtiyaç analizleri, fiziksel uygunluk testleri, psikolojik değerlendirme testleri ve ülkede ilk kez uygulanacak genetik spor testleri ile geleceğin elit sporcularını doğru spor dalına yönlendirecek. Böylece geleceğin şampiyonları, küçük yaşta keşfedilerek yetiştirilecek! NEU Sports Academy’nin bilimsel testleri, ülkedeki tüm spor kulüpleri, federasyonlar, okullar ve bireysel sporcuların kullanımına da açık olacak

Yakın Doğu Üniversitesi’nin profesyonel elit sporcular keşfetme ve yetiştirme hedefiyle kurduğu NEU Sports Academy faaliyete başladı. “Profesyonel Destek, Elit Performans” sloganıyla yola çıkan NEU Sports Academy’nin sporcularına sunduğu olanaklar, RA 25 Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında spor kamuoyu ile paylaşıldı. Sporculara bilimsel ve profesyonel destek sağlayacak olan NEU Sports Academy, profesyonel ihtiyaç analizleri, fiziksel uygunluk testleri, psikolojik değerlendirme testleri ve genetik spor testleri ile geleceğin elit sporcularını küçük yaşlarda doğru spor dallarına yönlendirecek.

Düzenlenen basın toplantısında, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr Hakan Atamtürk, NEU Sports Academy paydaşları ile birlikte akademinin işleyişi hakkıda önemli bilgiler aktardı. Toplantıya, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Genetik Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, İkas Pharma Ecza Deposu Genel Müdürü Gökhan Uyal, Yakın Doğu Spor Kulesi Müdürü Uzm. Turgut Zabit, Uzm. Spor Psikoloğu Gözde Acaray, Fiziksel Uygunluk Test Koordinatörü Uzm. Ömer Bozkurt ve diyetisyen Ayşe Kurak Subaşı katıldı.



Olimpiyat şampiyonları yetiştirmek bir hayal değil!

Basın toplantısında ilk sözü alan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk, NEU Spor Academy’nin temellerini, sporun her alanında başarıyı hedefleyen bir yaklaşımı benimseyerek attıklarını söyledi. “Sporun gelişimine katkı sağlayan çeşitli faktörleri dikkate alarak, aday sporcuların çok yönlü gelişimini sağlamak ve doğru yönlendirmeler yapmak en önemli hedefimizdir” diyen Doç. Dr. Hakan Atamtürk, “Doğu ve bilimsel yöntemlerle, ülke sporuna yön verecek elit sporcular yetiştirmek hatta olimpiyat şampiyonları yetiştirmek bir hayal değil” ifadesini kullandı.

NEU Spor Academy'nin, basketbol, voleybol, hentbol, tenis, yüzme, badminton, dans ve güreş gibi çeşitli spor branşlarına yönelik gelişim ve bilgilendirme platformları oluşturacağını da vurgulayan Doç. Dr Hakan Atamtürk, “Bu platformlar sayesinde, aday sporcuların, ailelerin ve antrenörlerin ihtiyaçlarına destek sağlayarak bilimsel çalışma programlarını hayata geçireceğiz. Amacımız, doğru yaklaşımlarla sporun her alanında bilimsel bir seçim ortamı oluşturarak, geleceğin potansiyel olimpiyat şampiyonlarını erken yaşlarda belirleme ve geliştirme fırsatı sunmak” dedi.



Genetik testlerle, çocukların hangi spor dalına yatkınlığı olduğu saptanacak

Elit sporcu adaylarını erken yaşta saptayarak profesyonel programlarla geleceğe hazırlayacak olan NEU Sports Academy’nin, ülke sporunda devrim yaratacak uygulamalarının başında genetik spor testleri yer alıyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği genetik spor testleri, İkas Pharma güvencesi altında uygulanacak. Başvuru formu ve tükürük örneği ile birlikte verilmesinin ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Genetik Tanı Laboratuvarında yapılacak analizlerle, çocukların dayanıklılık, patlayıcı güç ve sakatlığa yatkınlık gibi pek çok özelliği saptanacak.

Sportif performansın genetik faktörlerle doğrudan ilişkili olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Genetik Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören,“Günümüzde kas yapısının belirlenmesi ve kardiyovasküler kapasitenin ortaya konulabilmesi için sırasıyla ACTN3 ve ACE genlerinin inceleniyor. Bu sayede kişilerin spor performanslarının ve yatkın oldukları spor branşlarının önceden belirlenebiliyor” dedi. İkas Pharma Ecza Deposu Genel Müdürü Gökhan Uyal ise “Özellikle çocuklar için uygun olan bu test, alınan tükürük örneği ile kolayca uygulanabiliyor. Yapılan analiz ise erken yaşta spor tercihlerine rehberlik ederek sporun yaşam tarzı haline gelmesine destek oluyor” ifadelerini kullandı.



Genetik testlerin ardından fiziksel ve psikolojik uygunluk testleri yapılacak

Genetik analizlerin ardından uygulanacak fiziksel uygunluk testleri ve psikolojik uygunluk testleri de sporcu adayının belirlenen spor dalına diğer yönlerden uygunluğunu belirleyecek. “Amacımız, çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek ve gelişimlerini izlemektir” ifadelerini kullanan Fiziksel Uygunluk Test Koordinatörü Uzm. Ömer Bozkurt “Uluslararası protokollere uygun olarak yaptığımız fiziksel uygunluk testleriyle, çocukların gelişimini takip ediyor ve her bir sporcu için uygun antrenman programları oluşturarak ‘Fiziksel Uygunluk Karneleri’ hazırlıyoruz” dedi. Sporculara uygun antrenman programlarının belirlenmesi aşamasında ise devreye Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi giriyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi Müdürü Uzm. Turgut Zabit, “Hedefimiz, uzman eğitmenlerimizle spor branşına özgü olarak sporcunun performansını, çevikliğini, koordinasyonunu, kuvvetini ve dayanıklılığını artırmak için uygun antrenman programları hazırlamaktır” ifadelerini kullandı.



Psikolojik destek ve diyetisyen kontrolü olmazsa olmaz!

Genetik ve fiziksel özellikleri uygun olan sporcuların, “elit” kategorisine yükselmesi için doğru çalışma programlarının yanında, psikolojik destek ve beslenme kontrolü de büyük bir öneme sahip. NEU Sports Academy’de sporcularına hizmet verecek olan Uzm. Spor Psikoloğu Gözde Acaray da, “Sadece sporcularımızın değil ebeveyn ve antrenörlerimiz için de psikolojik yönlendirme programları uygulayacağız” dedi. Sporcu ebeveynliğinin maddi ve manevi yükleri beraberinde getirdiğini belirten Acaray, “NEU Sports Academy olarak sporcu ebeveynlerini de her zaman yanında olacağız. Ayrıca, sporcuların mental süreçlerini de düzenli testler ile ölçerek geliştireceğiz” dedi.

Doğru bir beslenme programı uygulanmadıkça, diğer gerekli tüm koşullar uygun olsa bile, beklenen sportif başarıya ulaşmak bir hayli zor. Diyetisyen Ayşe Kurak Subaşı da “NEU Sports Academy olarak, amacımız, sporcuların ihtiyaçlarını belirlemek için vücut analizlerini yapmak, sonrasında ise en uygun beslenme programını oluşturarak performanslarını arttırmak” dedi.