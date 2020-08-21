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Dört yerel toplam 10 yeni vaka

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Dört yerel toplam 10 yeni vaka
Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 977 olduğunu, 10 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu,  4 kişinin deniz yolu  ile ülkeye geldiğini, 3 vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu,  diğer vakanın ise yerel bir vaka olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 
Böylece yapılan toplam test sayısı 104 bin 941’e, toplam vaka sayısı 247’e, iyileşip taburcu edilen vaka sayısı 169’a, tedavisi devam eden vaka sayısı 74’e ulaştı.
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