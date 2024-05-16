Cemil de ‘buraya kadar’ dedi

Ülkemiz futbolunun klas sol ayaklarından biri olan Geçitkale futbolcusu Cemil Awwad sezonun tamamlanmasının ardından jübile kararı alarak kramponları astı.

Büyük çoğunluğu Doğu bölgesi takımlarından olmak üzere Süper Lig ve Birinci Ligde birçok takımda başarıyla forma giyen, sayısız şampiyonluk yaşayan Cemil Awwad, 41 yaşında futbolu bıraktı.

Son olarak Birinci Lig ekibi Geçitkale’de forma giyen ve takımının ligde kalıcı olmasına büyük katkı koyan Cemil Awwad, takımının ligde kalmayı garantilediği Ozanköy maçının 85. Dakikasında oyundan alkışlar arasında çıktı. Ahmet Kadı başkanlığındaki Geçitkale yönetimi maç sonunda Cemil Awwad’a takım kaptanlarıyla birlikte bir teşekkür plâketi sundu.

