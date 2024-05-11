Eğitim camiasını üzen veda

Eğitim camiasını yasa boğan bir ölümle sarsıldı.

Uzun yıllar ilkokul öğretmenliği ve müdür olarak eğitim camiasona hizmet veren ve geçtiğimiz yıl eemkliye ayrılan Ayla Dalgalan bugün vefat etti.

Birçok okulda öğretmenlik yapan ve son olarak Çamlıbel Aysun İlkokulu müdürü olarak emekliye ayrılan Dalgalan bir süre önce eşini kaybetmişti.

Dalgalan'ın vefatı başta ailesi olmak üzere eğitim camiasını yasa boğdu.