Derbinin hakemi Arda Kardeşler

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol Süper Lig'in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir.
19.05.2024 Pazar günü oynanacak olan Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasının hakem ve yardımcıları ise manuel olarak atanmıştır."
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev yapacak hakemler şunlar:
17 Mayıs Cuma:
17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Turgut Doman
18 Mayıs Cumartesi:
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Cihan Aydın
19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge
19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
19 Mayıs Pazar:
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
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