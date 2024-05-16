banner913
banner932
Mağusa, DAÜ Bahar Festivali'yle renklendi
Mağusa, DAÜ Bahar Festivali'yle renklendi
19 0
KTBB Heyeti, OİCC 15. Genel Konferansı ve 33. Yönetim Kurulu toplantısına katıldı
KTBB Heyeti, OİCC 15. Genel Konferansı ve 33. Yönetim Kurulu toplantısına katıldı
16 0
 
En çok yağış Balıkesir’de kaydedildi
En çok yağış Balıkesir’de kaydedildi
23 0
Slovakya Başbakanına silahlı saldırı
Slovakya Başbakanına silahlı saldırı
24 0
Annesinin banka hesabını soydu
Annesinin banka hesabını soydu
92 0
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
21 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
15 0
banner1032

Derbinin hakemi Arda Kardeşler

banner1020

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek

banner974
Derbinin hakemi Arda Kardeşler
banner971
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol Süper Lig'in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir.
19.05.2024 Pazar günü oynanacak olan Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasının hakem ve yardımcıları ise manuel olarak atanmıştır."
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev yapacak hakemler şunlar:
17 Mayıs Cuma:
17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Turgut Doman
18 Mayıs Cumartesi:
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Cihan Aydın
19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge
19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
19 Mayıs Pazar:
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.