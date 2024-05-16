Derbinin hakemi Arda Kardeşler

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir.

19.05.2024 Pazar günü oynanacak olan Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasının hakem ve yardımcıları ise manuel olarak atanmıştır."

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev yapacak hakemler şunlar:

17 Mayıs Cuma:

17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Turgut Doman

18 Mayıs Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Cihan Aydın

19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge

19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük

19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

19 Mayıs Pazar:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

