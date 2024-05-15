Yarköy, gençleriyle iddialı

BTM 2. Lig 7.Grup takımlarından Sun Republic Yarköy Pamukkale takımı yaş ortalaması 21 olan genç takımıyla ilk hafta konuk oldukları Yedikonuk’u 3 – 1 mağlup ederek iddiasını ortaya koydu

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig 7.Grup takımlarından Sun Republic Yarköy Pamukkale takımı sezonaiyi bir başlangıç yaptı.

İskele bölgesinin güzide kulüplerinden olan ve başkanlığını Muharrem Yamuk’un yaptığı Sun Republic Yarköy sezona kaliteli futbolcularından Mustafa Baydoğan' ı Pergama’ya, Onur Gündoğan ve Ramazan Göktaş’ı Ergazi’ye kiralık vererek hedeften uzaklaşmış gibi görünse de genç kadrosuyla ilk hafta elde ettiği sonuçla rakiplerine adeta göz dağı verdi.

Sun Republic Yarköy Pamukkale Spor Kulübü takımın başına Emir Dolu’nun yerine Sercan Gök’ü getirerek başlayan başkan Muharrem Yamuk kendi kemik kadrosundan ve gençlerinden oluşan kadroya Dumlupınar A- 2 den kaleci Ali Boztuna ,Ahmet Efe Dırağan,Devran Yeşilbaş, MTG A- 2 den Köylüsü olan Ozan Gündoğan ve Oğuzhan İlbikçi yı,BTM -1 de Kaplıca Karadeniz 61’den Ekrem Çakıral ile Cemal Sevin ve Pile’den kaleci Alihan Doğan’ıı kiralık transfer ederek lige iddialı bir giriş yaptı.

DOĞU DERBİSİNDE KAZANAN YARKÖY OLDU

Sezonun ilk haftasında 7. Grupta iddialı olan iki takımın maçında deplasmanda Yedikonuk’u maçı 9 kişi bitirmelerine rağmen 3-1 mağlup etmeyi başaran Yarköy takımının ilk 11’deki 7 oyuncusu 18 yaş ve altı, bir 23 yaşında ve 3 futbolcusu ise 29 yaşında. Takımın yaş ortalaması ise 21

Sun Republic Yarköy Pamukkale Spor Kulübü Başkanı Muharrem Yamuk, genç bir kadroya sahip olmalarına rağmen başarılı olacaklarına inandığını ifade ederek bunu da oynadıkları ilk hafta mücadelesinde bölge derbisinde Yedikonuk’u mağlup ederek gösterdiklerini söyledi.



