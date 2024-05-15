Sevenlerini üzdü

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Uzun yıllardan beridir Lefkoşa’da yaşamını sürdüren Cankat Özturan vefat etti.

Özturan’ın cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sorbnasında Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek.

