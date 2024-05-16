Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen AKSA liglerinde Play-out 3. maç programı açıklandı.

Gönyeli’nin Süper Lig’e terfi etmesi sonrasında Birinci Lig Play-off 3. maçları oynanmayacak. Süper Lig ve Birinci Lig Play-out programı ise şöyle:



17 Mayıs 2024 Cuma

AKSA SÜPER LİG PLAY-OUT (17.00)

Atatürk Stadı: Yenicami - CB Gençlik Gücü

19 Mayıs 2024 Pazar(Saat 17.00)

AKSA SÜPER LİG PLAY-OUT

Dr. Fazıl Küçük Stadı: K. Kaymaklı-Mesarya

AKSA BİRİNCİ LİG PLAY-OUT

Adem Nural Stadı: Geçitkale-Maraş

Mete Adanır Stadı: Lapta-Ozanköy

