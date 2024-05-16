Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen AKSA liglerinde Play-out 3. maç programı açıklandı.
Gönyeli’nin Süper Lig’e terfi etmesi sonrasında Birinci Lig Play-off 3. maçları oynanmayacak. Süper Lig ve Birinci Lig Play-out programı ise şöyle:
17 Mayıs 2024 Cuma
AKSA SÜPER LİG PLAY-OUT (17.00)
Atatürk Stadı: Yenicami - CB Gençlik Gücü
19 Mayıs 2024 Pazar(Saat 17.00)
AKSA SÜPER LİG PLAY-OUT
Dr. Fazıl Küçük Stadı: K. Kaymaklı-Mesarya
AKSA BİRİNCİ LİG PLAY-OUT
Adem Nural Stadı: Geçitkale-Maraş
Mete Adanır Stadı: Lapta-Ozanköy
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