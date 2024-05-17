Ortopedikler Derneği'nde infial

Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği Başkanı Mehmet Kurumanastırlı, dernek çalışanı bir kadına yönelik cinsel saldırıda bulunmak suçundan tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan Kurumanastırlı, teminatla serbest bırakıldı

Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği Başkanı ve aynı zamanda Hizmet-Sen isimli sendikanın başkanı olan Mehmet Kurumanastırlı, Ortopedikler Derneği çalışanı 40 yaşındaki kadına yönelik cinsel saldırıda bulundu. Cinsel saldırı sırasında alınan ses kaydı da polise teslim edildi.Lefkoşa’da başkanı olduğu Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği’nde görevli bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Kurumanastırlı, “Cinsel taciz” , “Cinsel saldırı” suçlamalarıyla sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, mahkemede olguları aktardı.Polis, zanlının Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği’nde saat 10.00’da isminin baş harfleri C.T olan bir kadına hitaben, “Çok güzel gancıksın. Eşim rahatsız. Seks ihtiyacım var” diyerek cinsel tacizde bulunduğunu belirtti.Polis, zanlının, mutfağa giden kadının arkasından gidip, beline sarılarak göğüslerine dokunup, boynundan öperek, cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.Polis, C.T.’nin cep telefonunda konu suçla ilgili kayıt olabileceğinden emare alındığını ve Data İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini kaydetti. Polis, şikayet üzerine tutuklanan zanlının suçlamaları kabul etmediğini belirtti.Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, 2019 yılına ait iki adet itale-i lisan suçundan dosyası bulunduğunu kaydeden polis, zanlının davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 100 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 500 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.