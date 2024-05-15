Polis camiasını üzen veda

Gazimağusa bölgesi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gazimağusa sakinlerinden uzun yıllar polis teşkilatına hizmet veren emekli polis subayı Mehmet ali Kağan dün vefat etti.

Kağan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Mağusa Mezarlığı’na defnedilelecek.

