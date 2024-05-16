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Emre Kaplan, Çekya’da 2.ciliğe sürdü

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Emre Kaplan, Çekya’da 2.ciliğe sürdü
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Elit bisikletçimiz Emre Kaplan Türkiye Milli Takımı ile yarıştığı Çekya’daki UCI Pist Şampiyonası’nda kürsüye çıkmayı başardı.
14-16 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Şampiyona’da oldukça başarılı bir yarış çıkaran Emre Kaplan, Çekya’da 2. olarak büyük gurur yaşadı.
Türkiye Bisiklet Federasyonunun Milli Takım antrenörleri Branko Filip, Nazım Bakırcı ve Mutlu Erçevik’in çalıştırdığı Emre Kaplan, kürsüde rakipleri tarafından da tebrik edildi.
 
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