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Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası başlıyor!!

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Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası başlıyor!!
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Necati KÜLAHLILAR
Otomobil sporlarının şov ve kısa mesafe yarışı olan Drift şampiyonası başlıyor. Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nda sezonun ilk yarışı 19 Mayıs Pazar günü, Yakın Doğu Üniversitesi içinde İkas Süpermarket karşısında gerçekleştirilecek. Pazar günü Drift yarışmasına katılacak olan pilotlar antrenmanlarına devam ediyor.
 
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