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"Devlet, 100 milyon TL zarara uğratıldı"

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Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay, hız tespit kameraları cezalarında, devletin 100 milyon TL’nin üzerinden zarara uğratıldığına dikkat çekti

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"Devlet, 100 milyon TL zarara uğratıldı"
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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hız tespit kameraları cezalarında, devletin 100 milyon TL’nin üzerinden zarara uğratıldığını belirterek, eleştirilerde bulundu.
Özersay, yazılı açıklamasında, bu cezaların geriye dönük toplu bir şekilde gönderilmesinden bahsedildiğini belirterek, gecikmeden ve enflasyondan dolayı devletin ciddi bir zarara uğratıldığını savundu.
“Bu bedeli halk değil, zarara sebep olan siyasiler ödemelidir” diyen Özersay, bu yapılanın, ödeme açısından da vatandaşı çok zora sokacağını kaydetti.
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümete, sebze fiyatları ile et fiyatları konularında da eleştirilerde bulunarak, hükümeti, "kötü yönetim",  "yönetim beceriksizliğiyle devleti zarara uğratmak" ve bunun faturasını vatandaşa ödetmekle suçladı.
 
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