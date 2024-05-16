Mağusa, DAÜ Bahar Festivali'yle renklendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 26. Bahar Festivali dün kortej yürüyüşüyle başladı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Mağusa Gelişim Merkezi (MAGEM) önünde başlayıp, üniversite kampüsü içerisinde tamamlanan yürüyüşe, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztüren, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Festival alanına kadar devam eden yürüyüş, rektör yardımcılarının kurdele keserek, Bahar Festivali’ni resmi olarak başlatmalarıyla sona erdi. Aynı saatlerde DAÜ Arama Kurtarma Kulübü (DAÜ-KUT) festival alanında bir gösteri yaptı.

“Mola verme zamanı”

Bu yıl “Mola Ver. Başarının Tadını Çıkar” temasıyla düzenlenen Bahar Festivali açılışında konuşan Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, “Şimdi dinlenme ve mola verme zamanı. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Keyfini çıkartın” dedi.



Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren de, öğrencilere seslenerek, DAÜ’nün 45 yıllık bir deneyime sahip olarak bu günlere geldiğini belirtti. Prof. Dr. Öztüren, öğrencilere, iyi eğlenceler diledi.

Sefo konseri

DAÜ 26.Bahar Festivali ilk gün programı kapsamında Türkiye’nin ünlü müzisyenlerinden Sefo, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda sevenleriyle buluştu. Gecede ayrıca yerli rap sanatçılarından Fırat ve One Blood da sahne aldı.



Konserin ardından Sefo’ya gümüş tabak takdim edildi.

Etkinlikler

Öte yandan DAÜ 26. Bahar Festivali kapsamında ilk gün DAÜ Yaşin Düşüner Stadyumu’nda “Five a Side”, “Çim Voleybolu”, “Çim Tenisi”, “Amatör Atletizm” ve “Tavla Turnuvası” gibi etkinlikler de yapıldı.

Festival alanında yabancı öğrenci birlikleri ve öğrenci kulüplerinin stantları ile yiyecek stantları kuruldu. DAÜ Bahar Festivali 18 Mayıs’a kadar devam edecek.