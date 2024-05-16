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G.Birliği’nde genel kurul ertelendi

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G.Birliği’nde genel kurul ertelendi
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Süper Lig ekibi Larnaka Gençler Birliği, daha önce 23 Mayıs 2024 Cuma günü yapılmasını planladığı Genel Kurulu erteledi.
Yönetim Kurulu, çalışmaların tamamlanması ile birlikte çok kısa süre içerisinde bazı tüzük değişikliklerini de içeren yeni bir olağanüstü seçimli ve tüzük değişikliklerinin de yapılacağı bir Genel Kurul takvimi açıklama kararı da aldı.
Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nde başkan Metin Menteş, Asbaşkanlar Mustafa Kabasakal ile Cem Kanat’ın yeniden aday olmak istememesi sonrasında mevcut yönetim kurulunun harekete geçtiği ve seri toplantılar yaparak kadroya yeni isimleri de dahil edip çalışma yaptıkları öğrenildi.
Başkan adaylığı için ise yapılan değerlendirmelerde iş insanı Kemal Boyacı’nın isminin öne çıktığı öğrenildi. Bunun yanı sıra yönetim kuruluna yeni üyelerin de dahil edilmesi yönünde çalışma yapıldığı da öğrenildi.
 
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