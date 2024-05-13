Baf’ta 3. başkan adayı Arıkan

Niyazi ERGÜLEN
Güzelyurt’un köklü kulübü Baf Ülkü Yurdu’nda önümüzdeki ay yapılacak başkanlık seçimine bir aday daha katılıyor.
Geçtiğimiz günlerde adaylıklarını açıklayan Ahmet Erta ile Mehmet Kemanecioğlu’ndan sonra Erhan Arıkan da adaylığını duyurdu.
Aksa 1. Lig’den BTM 1. Lige düşen Baf Ülkü Yurdu Kulübü’nde genel kurul 5 Haziran Cuma günü yapılacak.
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