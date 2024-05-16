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Ela Kılıç bulundu

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Ela Kılıç bulundu
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Günlerdir kayıp olan Cihangir’de sakin 18 yaşındaki Ela Kılıç bulundu.
Ela Kılıç'ın polis tarafından bulunduğu ve ifadesi alınmak için karakola götürüldüğü bildirildi.
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